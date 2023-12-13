Байден предложил республиканцам компромисс по охране границы США и помощи Киеву
09:05 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Джо Байден заверил, что уже предложил компромиссные договоренности относительно принятия мер по ужесточению контроля на границе США с Мексикой, которых республиканцы добиваются в качестве условия для выделения средств на помощь Украине. С этим заявлением американский лидер выступил во вторник на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.
«С первого дня на посту [президента] я неоднократно ясно давал понять, что нам также нужен Конгресс для изменения сломанной миграционной системы в стране. Моя команда работает с сенаторами-демократами и республиканцами, чтобы попытаться найти двухпартийный компромисс как в том, что касается изменения политики, так и в обеспечении ресурсов, которые нам нужны для обеспечения безопасности границы. Компромисс — это принцип работы демократии. Я готов и уже предложил компромисс», — сказал Байден.
«Удерживать финансирование для Украины в качестве заложника для продвижения силовым путем бескомпромиссной повестки республиканцев относительно границы — это не тот метод. Нам нужны реальные решения», — добавил американский лидер.
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