В Киеве прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Спустя две минуты сирены включились в Киевской и Черниговской областях.