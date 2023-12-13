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НОВОСТИ

В Киеве прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога

09:20 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Спустя две минуты сирены включились в Киевской и Черниговской областях.

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