Подозреваемый в попытке теракта в военкомате Новосибирска задержан

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в попытке теракта в военкомате Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен 5 декабря. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте.

«Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке 98 УПК», — сказал собеседник агентства.