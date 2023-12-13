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Подозреваемый в попытке теракта в военкомате Новосибирска задержан

09:32 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в попытке теракта в военкомате Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен 5 декабря. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте.

«Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке 98 УПК», — сказал собеседник агентства.

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