Подозреваемый в попытке теракта в военкомате Новосибирска задержан
09:32 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские задержали мужчину, который подозревается в попытке теракта в военкомате Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен 5 декабря. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте.
«Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке 98 УПК», — сказал собеседник агентства.
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