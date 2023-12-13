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НОВОСТИ

Должники не подпадают под обязанность сдать загранпаспорт при ограничении выезда — ФССП

10:05 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должники по исполнительным производствам не входят в категорию лиц, обязанных сдавать загранпаспорта при временном ограничении права выезда за пределы РФ.

Это пояснили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос агентства в связи со вступлением в силу с 11 декабря изменений в закон о порядке выезда из РФ, которые предусматривают в том числе обязанность для ряда категорий граждан в пятидневный срок сдать загранпаспорт при ограничении выезда за рубеж.

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