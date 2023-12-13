Правительство РФ поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поддержало установление с 1 января по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Протокол заседания утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. «Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», — отметили в министерстве.