Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет рассмотрен после ее победы в конфликте — Байден

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет рассматриваться только после ее возможной победы в конфликте. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

Его спросили, при каких условиях Вашингтон готов поддержать приглашение Украины в альянс. «НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы уже говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия. Сейчас же нам нужно убедиться, что [Украина] одержит победу в войне», — сказал американский лидер.