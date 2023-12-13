Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет рассмотрен после ее победы в конфликте — Байден
10:20 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет рассматриваться только после ее возможной победы в конфликте. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.
Его спросили, при каких условиях Вашингтон готов поддержать приглашение Украины в альянс. «НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы уже говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия. Сейчас же нам нужно убедиться, что [Украина] одержит победу в войне», — сказал американский лидер.
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