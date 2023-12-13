ВСУ перебросили из-под Артемовска личный состав под Донецк
10:32 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска перебросили под Донецк личный состав из-под Артемовска. Численность переброшенных сил — около роты, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«Данные нашей разведки свидетельствуют о переброске войск противника с артемовского направления под Донецк. Пока известно о переброски военнослужащих численностью до роты», — сказал Гагин.
Он добавил, что переброска подкрепления связана с большими потерями в рядах Вооруженных сил Украины на донецком направлении.
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