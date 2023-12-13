Зеленский выступил в США с утверждением, что ВСУ якобы не потеряли «ни одной деревни»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался заверить американскую аудиторию, что киевские силы за последний год не потеряли «ни одной деревни», хотя сам признавал потерю города Артемовска (украинское название — Бахмут) в мае этого года.

«Самое важное, что надо понимать о происходящем — Россия не заняла ни одну деревню, ни одну украинскую деревню за этот год», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Зеленский не пояснил, как следует понимать его слова, при том, что сами украинские власти признавали, например, потерю Артемовска (украинское название — Бахмут) весной 2023 года. В феврале 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.