Зеленский выступил в США с утверждением, что ВСУ якобы не потеряли «ни одной деревни»
11:00 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался заверить американскую аудиторию, что киевские силы за последний год не потеряли «ни одной деревни», хотя сам признавал потерю города Артемовска (украинское название — Бахмут) в мае этого года.
«Самое важное, что надо понимать о происходящем — Россия не заняла ни одну деревню, ни одну украинскую деревню за этот год», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Зеленский не пояснил, как следует понимать его слова, при том, что сами украинские власти признавали, например, потерю Артемовска (украинское название — Бахмут) весной 2023 года. В феврале 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.
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