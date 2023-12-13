Цены на газ в ФРГ выросли в 2-3 раза по вине Берлина, а не Москвы — депутат Бундестага

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ своими решениями повлияло на рост цен на газ, стоимость увеличилась в 2-3 раза по сравнению с 2021 годом. Такое мнение высказал в ответ на запрос корреспондента ТАСС депутат Бундестага (парламент) от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее выступил с утверждением, будто именно Россия спровоцировала рост цен на газ в Европе, «остановив поставки». Депутат счел эти слова ложью.

«Стоимость энергоносителей выросла вследствие так называемого энергоперехода, который уничтожает благополучие [жителей ФРГ]», — полагает Котре. По его словам, максимума цены на газ достигли только к августу 2022 года, то есть спустя полгода после начала военной операции на Украине. «Это дает понять, что на рост цен не оказали влияние ни Россия, которая хотела продолжать поставки, ни война, а только лишь федеральное правительство [ФРГ], которое создало дефицит», — полагает депутат.

«Результатом энергетической политики Германии, которая основана на идеологии, является то, что цены на газ в Германии вдвое или втрое выше по сравнению с длительным ценовым плато, которое было до 2021 года», — отметил представитель «Альтернативы для Германии».