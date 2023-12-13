США и Израиль «оказались в изоляции» при принятии ГА ООН резолюции по Палестине — WP

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько союзников США, в том числе Австралия, Канада и Япония, изменили свою позицию и проголосовали в пользу последней резолюции ООН с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Как сообщила газета The Washington Post, результаты голосования свидетельствуют об «изоляции США и Израиля».

По данным издания, «верные союзники США» и Израиля изменили свое мнение в связи с «увеличением числа жертв среди палестинского гражданского населения, растущими общественными протестами». «[Результаты голосования] показали почти полную изоляцию Соединенных Штатов <…> и отсутствие согласия с американо-израильской точкой зрения, — приводит газета слова профессора современных арабских исследований Колумбийского университета Рашида Халиди. — Хотя западные правительства в целом поддерживают Израиль, общественное мнение в этих странах меняется».

Генассамблея ООН проголосовала во вторник за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия. Против высказались 10 стран, в числе которых Израиль и США. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину. При этом ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения палестинского движения ХАМАС. Кроме того, была отклонена поправка Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются ХАМАС и другими группировками.