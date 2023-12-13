В Одесской области после взрывов заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повреждения на объекте припортовой инфраструктуры зафиксированы в Одесской области, где накануне произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

«Произошло частичное разрушение здания припортовой инфраструктуры», — написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что здание находится в Одесском районе.

Кроме того, Кипер заявил о повреждении авторемонтного предприятия в Одессе.

Во вторник вечером сообщалось о взрывах в Одессе и области, воздушная тревога в регионе длилась около двух часов.