В Одесской области после взрывов заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
11:32 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повреждения на объекте припортовой инфраструктуры зафиксированы в Одесской области, где накануне произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
«Произошло частичное разрушение здания припортовой инфраструктуры», — написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что здание находится в Одесском районе.
Кроме того, Кипер заявил о повреждении авторемонтного предприятия в Одессе.
Во вторник вечером сообщалось о взрывах в Одессе и области, воздушная тревога в регионе длилась около двух часов.
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