Студенты московских вузов могут послушать лекции экспертов Сбера о дизайне, маркетинге и рекламе

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Сбер и Агентство креативных индустрий Москвы запустили проект по развитию образования в сфере креативных индустрий. Благодаря ему студенты столичных вузов могут послушать лекции экспертов Сбера, посвященные дизайну, маркетингу, креативу и рекламе.

Выступления проходят в ноябре и декабре раз в неделю в одном из принимающих учебных заведений. Также есть онлайн-трансляция лекций. В проекте уже участвуют более 1000 студентов факультетов дизайна, маркетинга, рекламы и связей с общественностью.

Так, 24 ноября в РЭУ им. Г.В. Плеханова выступила руководитель направления исследований бренда и рекламы Управления стратегического маркетинга Сбербанка Галина Шелестова. Она рассказала, как создавать эффективный креатив в роликах. 1 декабря ведущий дизайнер HR-платформы «Пульс» Софья Кравецкая в Национальном институте дизайна прочитала лекцию «Во всем виноваты дизайнеры: опыт изменения мира через дизайн». Кроме того, 6 декабря в Московском политехническом университете дизайн-директор СберБизнес Никита Герасимов рассказал про управление дизайн-командами: ролях, планировании, коммуникациях и обратной связи.

«Многие молодые люди в России выбирают для себя развитие в сфере креативных индустрий. Неудивительно, ведь это сфера будущего – она объединяет инновации, творчество и человека. Сбер обладает широкой экспертизой в этой теме, и мы с радостью делимся практическими кейсами и знаниями рынка, – отметил начальник Управления по развитию креативных технологий Сбербанка Евгений Домников. – По итогам прошедших лекций видно – интерес среди учащихся столичных вузов большой. По результатам опроса студентов, средний балл удовлетворенности проектом 9,3 из 10. Креативные индустрии сегодня создают много рабочих мест для молодёжи, в том числе и в Сбере. Надеемся, в скором будущем нынешние студенты придут работать в нашу команду».

«За последние годы креативная экономика показала уверенный рост, особенно это заметно в Москве – здесь концентрируется наибольшее количество творческих людей, готовых делиться своими смелыми идеями, – рассказала генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова. – Мы видим, что креативные индустрии развиваются очень быстро, опережая темпы образовательной системы, поэтому сплочение крупных компаний, особенно работающих в IT-направлении, позволит адаптировать мышление молодежи под запросы бизнеса. Благодаря этому в будущем могут появиться новые образовательные модели, а вслед за ними – высококвалифицированные кадры, которые будут востребованы на рынке труда».

«Благодарим Никиту Герасимова, Сбер и Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ) за увлекательную лекцию об управлении и лидерстве в дизайне на примере дизайн-команд Сбера. Дизайн в Сбере – это всегда о людях и для людей, и положительные изменения, отмечаемые пользователями продуктов и сервисов Сбера, произошли в том числе благодаря командному труду неравнодушных талантливых дизайнеров, – отметил директор Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Московского Политеха Сергей Биричев. – Московский Политех – флагман проектной деятельности и ведущий вуз России в сфере Art&Design образования. Именно поэтому нашим студентам было так важно познакомиться с уникальным опытом лидера дизайна цифровых продуктов. Сегодняшние студенты, а уже завтра будущие коллеги и профессионалы, из первых рук узнали, как в огромной компании реализуется все то, что они постигают на занятиях, в том числе по проектной деятельности. А также, насколько важны в современном мире soft skills, в особенности, умение эффективно работать в команде над реализацией сложнейших инновационных продуктов и сервисов. Уверены и надеемся на дальнейшее расширение нашего сотрудничества со Сбером и АКИ в сфере Art&Design».

«Молодежь все чаще выбирает профессии именно в креативных отраслях – это видно по итогам приемной кампании нашего вуза в этом году, – рассказал директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Котов. – Для подготовки ценных кадров креативной экономики мы сотрудничаем с экспертами лидирующих компаний, в том числе из разных подразделений Сбера. Искренне благодарим коллег, в частности Галину Шелестову за проведение лекций для наших студентов. Благодарим наших индустриальных партнеров, Агентство креативных индустрий, за сотрудничество. Именно при слаженной совместной работе вузов, бизнеса и индустриальных участников можно эффективно развивать экономику нашей страны со стороны креативных индустрий».

До конца года запланированы проведение еще двух лекций.

14 декабря в 19.00 в Университете креативных индустрий Universal University UX-лид SberDevices Алина Ермакова выступит перед студентами с лекцией на тему «Фиджитал-дизайн. Искусственный интеллект как часть пространства жизни и работы человека».

20 декабря в 18.00 в Институте бизнеса и дизайна B&D можно будет послушать дизайн-директора SberDevices Илью Михайлова, который расскажет про дизайн в эпоху цифровизации и влияние больших брендов на осознанность выбора, а также ответит на вопросы, которые стоят перед дизайнерами будущего. Тема лекции – «Дизайн утопий. Где остановиться в желании решить все проблемы пользователя».

Зарегистрироваться на онлайн-трансляцию выступлений экспертов Сбера можно бесплатно по ссылке.