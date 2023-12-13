Маск согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский миллиардер и владелец социальной сети Х (ранее «Twitter») Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также рискует лишиться других территорий, если не пойдет на заключение мирного договора.

«Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья. Если она не заключит мирный договор сейчас, то также потеряет Харьков, Одессу, оставшуюся часть Херсонщины и многое другое», — написал во вторник Сакс на своей странице в X.

«Ваша оценка верна, на мой взгляд», — прокомментировал этот пост Маск.