Маск согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым
12:00 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский миллиардер и владелец социальной сети Х (ранее «Twitter») Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также рискует лишиться других территорий, если не пойдет на заключение мирного договора.
«Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья. Если она не заключит мирный договор сейчас, то также потеряет Харьков, Одессу, оставшуюся часть Херсонщины и многое другое», — написал во вторник Сакс на своей странице в X.
«Ваша оценка верна, на мой взгляд», — прокомментировал этот пост Маск.
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