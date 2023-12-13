В Ереване считают, что площадка РФ для переговоров с Баку может быть неэффективной

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская площадка для переговоров между Арменией и Азербайджаном может быть неэффективной, поскольку были нарушены пункты заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех стран по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Такое мнение на брифинге выразил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

«Действительно, это легитимный вопрос и беспокойство, учитывая тот факт, что Россия была гарантом заявления от 9 ноября, и, к сожалению, сегодня мы находимся в ситуации, когда основные принципиальные вопросы этого заявления, связанные с безопасностью армян Нагорного Карабаха, Лачинским коридором не были реализованы. Это беспокойство вполне легитимно», — ответил он на вопрос журналиста, насколько российская площадка может быть эффективной, учитывая нарушения пунктов заявления от 9 ноября.