0
0
73
НОВОСТИ

В Ереване считают, что площадка РФ для переговоров с Баку может быть неэффективной

12:05 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская площадка для переговоров между Арменией и Азербайджаном может быть неэффективной, поскольку были нарушены пункты заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех стран по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Такое мнение на брифинге выразил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

«Действительно, это легитимный вопрос и беспокойство, учитывая тот факт, что Россия была гарантом заявления от 9 ноября, и, к сожалению, сегодня мы находимся в ситуации, когда основные принципиальные вопросы этого заявления, связанные с безопасностью армян Нагорного Карабаха, Лачинским коридором не были реализованы. Это беспокойство вполне легитимно», — ответил он на вопрос журналиста, насколько российская площадка может быть эффективной, учитывая нарушения пунктов заявления от 9 ноября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 13.12.2023
В Одесской области после взрывов заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
0
57
10:32 13.12.2023
ВСУ перебросили из-под Артемовска личный состав под Донецк
0
70
09:20 13.12.2023
В Киеве прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
0
89
22:35 12.12.2023
Армия Израиля пустила морскую воду в подземные тоннели под сектором Газа
0
163
21:50 12.12.2023
Минобороны Украины не планирует перестановок в командовании ВСУ
0
162
18:20 12.12.2023
Газой не будет управлять ни ФАТХ, ни ХАМАС - Нетаньяху
0
188
17:12 12.12.2023
Французский фрегат сбил беспилотник в Красном море, целившийся в норвежское судно Strinda
0
191
13:32 12.12.2023
Более 30 аэропортов РФ оборудуют средствами обнаружения и противодействия беспилотникам
0
205
13:00 12.12.2023
Численность Сухопутных войск Украины выросла с 2022 года более чем в два раза
0
206
12:32 12.12.2023
Силы РФ значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
0
215

Возврат к списку