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НОВОСТИ

Зеленский заявил, что без помощи США Украина уступит территории России — WP

12:20 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон заявил сенаторам Конгресса США, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступят территории России без дальнейшей поддержки со стороны США. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, Зеленский заявил законодателям в США, что Украина не прекратит борьбу, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а украинские военные «неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику».

Газета отмечает, что Зеленскому во вторник не удалось добиться прорыва в переговорах с Конгрессом США, который по-прежнему находится в тупике по поводу просьбы президента США Джо Байдена оказать дополнительную военную помощь Киеву.

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