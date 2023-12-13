Польские перевозчики решили вновь блокировать КПП на границе с Украиной

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт пропуска «Ягодин — Дорохуск» на границе Польши с Украиной, который возобновил работу накануне, могут снова заблокировать. Об этом в эфире украинского телеканала «Общественное» сообщила пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш.

По ее словам, «организатор забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую поляки хотят начать с 18 декабря». «Увидим, как отреагируют местные власти на это ходатайство. Кроме того, у забастовщиков остается право обжаловать в суде предварительное решение об отмене протеста. Мы видим эти риски, но работаем дальше», — сказала Черныш.