Польские перевозчики решили вновь блокировать КПП на границе с Украиной
12:32 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пункт пропуска «Ягодин — Дорохуск» на границе Польши с Украиной, который возобновил работу накануне, могут снова заблокировать. Об этом в эфире украинского телеканала «Общественное» сообщила пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш.
По ее словам, «организатор забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую поляки хотят начать с 18 декабря». «Увидим, как отреагируют местные власти на это ходатайство. Кроме того, у забастовщиков остается право обжаловать в суде предварительное решение об отмене протеста. Мы видим эти риски, но работаем дальше», — сказала Черныш.
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