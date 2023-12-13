Венгрия не будет увязывать выплату причитающихся ей средств ЕС и помощь Украине — Орбан
13:00 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не намерена увязывать предоставление причитающихся ей средств из бюджета и фондов Евросоюза с оказанием финансовой помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner.
«Правительство готово заключать финансовые сделки по финансовым вопросам, но не готово заключать стратегические или политические сделки по финансовым вопросам», — сказал он по поводу появившихся предположений, что Венгрия может согласиться с внесением поправок в бюджет ЕС, чтобы тот мог предоставить Украине в следующие четыре года 50 млрд евро. Будапешт возражает против этого, указывая, что прежде Киев должен отчитаться за использование тех средств, которые ему были ранее предоставлены Евросоюзом.
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