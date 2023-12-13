ГД ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о предоставлении права на получение материнского капитала только на детей, имеющих российское гражданство по рождению.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в августе. Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» дополняется нормой о том, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство РФ, независимо от места их жительства. В законе также уточняется, что при возникновении права на выплату маткапитала не учитываются дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению. По закону ребенок может получить гражданство РФ по рождению, если оба его родителя — граждане РФ, а также если один из родителей имеет гражданство РФ, а другой нет, но ребенок при этом родился в России.

По действующим сегодня нормам, право на получение маткапитала предоставляется гражданам РФ при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ. При этом закон сегодня не уточняет, должно ли у детей быть гражданство РФ по рождению, а также не содержит норм о том, что их родители должны быть гражданами РФ на момент рождения детей.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом нововведение не коснется граждан РФ, постоянно проживающих на территории новых регионов РФ на день их принятия в состав России.