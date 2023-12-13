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Стоимость российских виз для европейцев увеличится

13:32 13.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума отменила визовые льготы для европейцев. Изменения внесены в закон, который приостанавливает действие отдельных положений международных договоров Москвы с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.

Он упразднял преференции для членов официальных делегаций, правительств и парламентов, работников конституционных и верховных судов, а также журналистов из этих стран. Для дипломатов въезд был вовсе безвизовым.

Действующие нормы отменяют положения об освобождении от уплаты визовых сборов для близких родственников граждан России из указанных стран; для школьников, студентов, аспирантов, едущих на учёбу или стажировку; также обновление касается людей с инвалидностью и их сопровождающих.

Кроме того, уплачивать сборы должны будут и те, кто отправляется в поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, присутствия на похоронах или посещения тяжелобольного близкого родственника.

Таким образом, стоимость российских виз увеличится в пределах 50-300 долларов в зависимости от срочности и кратности.  Говорит Москва

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