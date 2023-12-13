Глава КГБ заявил, что участники семи формирований в Польше готовят теракты в Белоруссии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники семи незаконных формирований, находящихся в Польше, ведут подготовку к осуществлению терактов в Белоруссии. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная „хоругвь“ тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии [Республики Беларусь] и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом Шляхтич. Это одна из наиболее агрессивных структур», — цитирует главу белорусской спецслужбы агентство БелТА.