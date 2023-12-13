Глава КГБ заявил, что участники семи формирований в Польше готовят теракты в Белоруссии
14:00 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники семи незаконных формирований, находящихся в Польше, ведут подготовку к осуществлению терактов в Белоруссии. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.
«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная „хоругвь“ тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии [Республики Беларусь] и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом Шляхтич. Это одна из наиболее агрессивных структур», — цитирует главу белорусской спецслужбы агентство БелТА.
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