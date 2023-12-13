0
0
69
НОВОСТИ

Способность войск РФ подавлять высокоточное оружие США стала проблемой для ВСУ — американский генерал

14:12 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Способность российских войск подавлять системы высокоточных вооружений США с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «стала проблемой» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку высказал американский генерал-лейтенант Антонио Агуто, слова которого приводит портал Defense One.

«[Подавление] наших высокоточных вооружений представляет проблему», — указал чиновник, который с декабря 2022 года возглавляет Группу содействия безопасности Украины — основную организацию, которая координирует поставки военной помощи для Киева. Генерал добавил, что Пентагону необходимо продолжить модернизацию своих вооружений, чтобы они «были способны противостоять действиям противника», так как войска РФ могут найти способы противодействия американским системам «уже через несколько недель» после их первого применения на поле боя.

Defense One также указывает, что Россия располагает множеством передовых средств РЭБ, среди которых в том числе и установки, которые способны заглушать сигнал GPS на расстоянии до 24 км. Портал отмечает, что солдаты ВСУ уже сообщали о высокой эффективности российских систем, которые способны сбивать украинские беспилотные аппараты и подавлять сигнал спутникового интернет-соединения Starlink.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на представителей американского Минобороны, что ВС РФ способны успешно заглушать сигналы, направляющие американские высокоточные ракеты. Отмечалось, что из-за действий российских систем РЭБ американским и украинским силам пришлось «искать обходные пути» и модифицировать ракетные установки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 13.12.2023
Глава КГБ заявил, что участники семи формирований в Польше готовят теракты в Белоруссии
0
82
13:32 13.12.2023
Стоимость российских виз для европейцев увеличится
0
137
13:20 13.12.2023
Медведев заявил о «коренной перемене» в риторике Запада о «победе Киева»
0
163
13:05 13.12.2023
ГД ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению
0
171
13:00 13.12.2023
Венгрия не будет увязывать выплату причитающихся ей средств ЕС и помощь Украине — Орбан
0
194
12:32 13.12.2023
Польские перевозчики решили вновь блокировать КПП на границе с Украиной
0
209
12:20 13.12.2023
Зеленский заявил, что без помощи США Украина уступит территории России — WP
0
237
12:05 13.12.2023
В Ереване считают, что площадка РФ для переговоров с Баку может быть неэффективной
0
226
12:00 13.12.2023
Маск согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым
0
221
11:32 13.12.2023
В Одесской области после взрывов заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
0
285

Возврат к списку