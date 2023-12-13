Орбан убежден, что Украина не сможет победить Россию, а ЕС загнал себя в ловушку

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Украина не сможет победить Россию на поле боя и западные страны ей в этом не помогут. Как заявил глава венгерского правительства в интервью журналу Mandiner, тот, кто думает иначе, просто находится в плену иллюзий.

Отвечая на вопрос, когда может закончиться украинский конфликт, Орбан констатировал, что «все больше людей говорят, что Украина не одержит победу на поле боя». Премьер подчеркнул, что согласен с этим мнением и «сам говорил об этом с самого начала». «Давайте не будем обманывать себя, что украинцы смогут выиграть эту войну при нашей поддержке», — сказал Орбан.

Он считает, что Европейский союз «оказался в ловушке», поскольку начал оказывать Украине военную помощь, рассчитывая на ее успехи на фронте и не имея никакого запасного варианта действий. «И не было никакого плана Б, только этот план победы, который провалился», — пояснил премьер.