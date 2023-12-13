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Союзники Киева не располагают вооружением и оборудованием для контрнаступления — NYT

15:32 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники Киева не располагают необходимым оборудованием и вооружением для начала нового контрнаступления. Об этом со ссылкой на аналитиков и бывших американских чиновников сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, «у союзников Киева нет боеприпасов и оборудования для проведения нового контрнаступления, что делает начало новой крупной кампании маловероятным на протяжении большей части 2024 года». Указывается, что Украина, «зависящая от Запада в вопросах вооружения и финансирования, сталкивается с краткосрочным давлением». Газета подчеркивает, что Киев «изо всех сил пытается получить достаточный поток боеприпасов и вооружений от стран Запада, которые действуют в условиях военного времени и сталкиваются со значительными сложностями в производстве».

Украина нуждается в американском оружии, а проволочки с выделением этой помощи не способствуют лидерству США в мире, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Национальном университете обороны США накануне встречи с президентом Джо Байденом.

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