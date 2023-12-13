Машина подорвалась на мине в Белгородской области, пострадали три человека
16:00 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Трое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга», — написал глава региона.
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