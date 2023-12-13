Ученые в Индии обнаружили в организме человека скрытые частицы коронавируса SARS-CoV-2
16:32 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийские ученые обнаружили в организме человека скрытые частицы коронавируса SARS-CoV-2, которые не удавалось обнаружить стандартными методами тестирования. О своем открытии сообщил Институт исследования печени и желчевыводящих путей в индийской столице.
Ученые изучали внеклеточные везикулы — крошечные частицы, выделяемые клетками, и нашли там молекулы РНК SARS-CoV-2, его генетический материал. При этом стандартные методы тестирования на коронавирус показали отрицательный результат.
«Это открытие может произвести революцию в нашей способности более эффективно выявлять и лечить инфекции COVID-19», — сказала руководитель исследовательского проекта Сукрити Баведжа. По ее словам, «обнаружение РНК SARS-CoV-2 подчеркивает необходимость альтернативных методов диагностики».
В лабораторных условиях инфицированные внеклеточные везикулы продемонстрировали способность передавать вирус непораженным клеткам.
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