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Ученые в Индии обнаружили в организме человека скрытые частицы коронавируса SARS-CoV-2

16:32 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийские ученые обнаружили в организме человека скрытые частицы коронавируса SARS-CoV-2, которые не удавалось обнаружить стандартными методами тестирования. О своем открытии сообщил Институт исследования печени и желчевыводящих путей в индийской столице.

Ученые изучали внеклеточные везикулы — крошечные частицы, выделяемые клетками, и нашли там молекулы РНК SARS-CoV-2, его генетический материал. При этом стандартные методы тестирования на коронавирус показали отрицательный результат.

«Это открытие может произвести революцию в нашей способности более эффективно выявлять и лечить инфекции COVID-19», — сказала руководитель исследовательского проекта Сукрити Баведжа. По ее словам, «обнаружение РНК SARS-CoV-2 подчеркивает необходимость альтернативных методов диагностики».

В лабораторных условиях инфицированные внеклеточные везикулы продемонстрировали способность передавать вирус непораженным клеткам.

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