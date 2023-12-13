Первые расчеты в цифровых валютах между РФ и Китаем могут пройти в 2024 г. — Аксаков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые международные расчеты цифровыми валютами Центробанков (CBDC) могут пройти между Россией и Китаем уже в 2024 году, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я допускаю, что уже в следующем году [могут пройти расчеты]. Допускаю, что, кстати, с Китаем. Там цифровой юань, у нас цифровой рубль», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, цифровые национальные валюты смогут обеспечить быстрорастущий торговый оборот российских и китайских компаний.