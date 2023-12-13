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Вторая система Patriot, обещанная ФРГ Киеву, будет введена в строй в этом году — Шольц

17:12 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, обещанная Берлином Киеву, будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС (14-15 декабря).

«Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году», — сказал Шольц. К этому, по его словам, добавляются бронетехника, боеприпасы, зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы.

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