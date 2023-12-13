В Арктике зафиксировали самое теплое лето за всю историю наблюдений
17:40 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя температура воздуха летом в Арктике составила 6,4 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем с начала ведения наблюдений в 1900 году. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
«Средняя температура воздуха в Арктике летом была самой теплой за всю историю наблюдений и составила 43 градуса по Фаренгейту (6,4 градуса Цельсия)», — говорится в заявлении на сайте управления. Согласно его данным, этот год стал шестым самым теплым в Арктике за всю историю наблюдений при средней температуре минус 7 градусов по Цельсию в нижних слоях атмосферы. В управлении пояснили, что с 1940 года среднегодовая температура в Арктике за десятилетие повышалась на 0,25 градусов по Цельсию, а средняя летняя температура — на 0,17 градусов.
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