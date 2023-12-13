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РФ вынужденно пойдет на «ответные меры», если F-16 ВСУ будут летать с аэродромов стран НАТО - Гаврилов

18:15 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пойдет на ответные меры, если Киев будет использовать авиабазы стран НАТО для вылетов переданных Украине западных истребителей. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Уже слышны комментарии, что в условиях значительного разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ тактические истребители F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии», — сказал он пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам дипломата, применение истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте и вынудит Россию пойти «на ответные меры».

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