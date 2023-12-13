Туск собирается отправить руководителей пяти спецслужб Польши в отставку
18:45 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск направил в профильную парламентскую комиссию предложение об отставке руководителей пяти спецслужб страны. Об этом сообщила польская радиостанция Radio Zet.
По ее сведениям, речь идет об отставке глав Агентства разведки (AW), Агентства внутренней безопасности (ABW), Службы военной разведки (SWW), Службы военной контрразведки (SKW) и Центрального антикоррупционного бюро (CBA). Комиссия, как утверждает Radio Zet, «вынесла по этому поводу положительное заключение».
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