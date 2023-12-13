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Венгрия получит от руководства ЕС 10 миллиардов евро -СМИ

19:55 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) согласилась перевести Венгрии 10 млрд евро из европейского фонда, предназначенного для развития депрессивных территорий Евросоюза, которые были заблокированы в связи с требованиями Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией, сообщило агентство Reuters.

Ранее в среду представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе отказался признать, что выделение этих денег является условием для согласия Будапешта поддержать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро до конца 2027 года на саммите ЕС 14–15 декабря в Брюсселе. Мамекр утверждал что задержка в переводе средств Венгрии связана исключительно с «юридической процедурой ЕС», дедлайн по которой — 15 декабря.

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