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Песков назвал основные темы вопросов к совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путина

22:25 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) и международная обстановка входят в число основных тем, которым посвящены вопросы граждан к намеченной на 14 декабря совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос Первого канала, какие темы и вопросы в приоритете у россиян, которые присылают свои обращения для предстоящего мероприятия, представитель Кремля сказал: «Естественно, непростая международная обстановка <…>, специальная военная операция». «Конечно, это то, что волнует россиян», — добавил он.

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