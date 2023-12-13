Песков назвал основные темы вопросов к совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путина

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) и международная обстановка входят в число основных тем, которым посвящены вопросы граждан к намеченной на 14 декабря совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос Первого канала, какие темы и вопросы в приоритете у россиян, которые присылают свои обращения для предстоящего мероприятия, представитель Кремля сказал: «Естественно, непростая международная обстановка <…>, специальная военная операция». «Конечно, это то, что волнует россиян», — добавил он.