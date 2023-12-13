Роберт Кеннеди — младший рассказал, кто, по его мнению, выигрывает от конфликта на Укриане
22:15 13.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент Байден заблокировал мирное соглашение. Все это время война была планом. Кто выигрывает от этого двадцать кровавых месяцев спустя? Не украинцы и не американские налогоплательщики. Только оборонные подрядчики», — написал он на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
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