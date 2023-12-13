22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший считает, что американский лидер Джо Байден препятствует мирному урегулированию украинского конфликта, от которого выигрывает лишь американская оборонная промышленность, но не жители Украины или Соединенных Штатов.

«Президент Байден заблокировал мирное соглашение. Все это время война была планом. Кто выигрывает от этого двадцать кровавых месяцев спустя? Не украинцы и не американские налогоплательщики. Только оборонные подрядчики», — написал он на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).