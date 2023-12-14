Силы ПВО уничтожили и перехватили девять БПЛА над Калужской и Московской областями
09:00 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — сказали в ведомстве.
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