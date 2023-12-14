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Белый дом предложил разрешить выдворение мигрантов на границе в упрощенном порядке

09:20 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация предложила разрешить пограничникам выдворять мигрантов на южной границе США по упрощенной схеме в определенных обстоятельствах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских сенаторов и их помощников.

По их информации, в Белом доме предложили разрешить выдворение мигрантов без проверки оснований на предоставление убежища в те дни, когда число прибывающих на границу людей особенно велико. По мнению участвовавшего в соответствующих переговорах сенатора Тома Тиллиса (республиканец, от штата Северная Каролина), соответствующее распоряжение должно действовать в те дни, когда число пересекающих границу достигает 3 тыс. Его коллеги-демократы в свою очередь предлагают принимать такие меры при пересечении границы 5 тыс. мигрантов.

Как отмечает издание, неизвестно, удовлетворит ли это предложение законодателей-республиканцев, блокирующих выделение дополнительных бюджетных ассигнований в помощь Украине и Израилю без решения пограничного вопроса. Они требуют еще большего расширения полномочий по задержанию и депортации мигрантов.

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