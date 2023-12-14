В ЕС нарастают сомнения в отношении поддержки Украины — Politico
10:00 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза испытывают все большие сомнения относительно жизненности лозунга о поддержке «Украины и ее народа столько, сколько потребуется», которого Брюссель пытается придерживаться в последние два года. Конфликт перестал быть приоритетом у европейских лидеров, сообщила газета Politico.
На публике чиновники ЕС высокого ранга и дипломаты заявляют, что сообщество по-прежнему поддерживает Украину, однако, по свидетельству издания, «многие [из них] в частном порядке признают, что война больше не является главным приоритетом в повседневной жизни большинства лидеров блока».
По мере приближения выборов в Европарламент, запланированных на июнь 2024 года, европейские лидеры опасаются отдавать предпочтение Украине и стараются акцентировать внимание на повседневных заботах граждан, говорится в статье.
По словам одного из высокопоставленных европейских дипломатов, появилась «новая группа стран, [действия] которых иногда выглядят так, будто они передумали по поводу вступления Украины в ЕС». Он связал это, в частности, с позицией Австрии, обусловившей возможное членство Украины в блоке с последующими шагами по вопросу включения в сообщество Боснии и Герцеговины.
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