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НОВОСТИ

Южная Корея утверждает, что самолеты РФ и КНР вошли в ее опознавательную зону ПВО

10:05 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южнокорейские военные утверждают, что российские и китайские военные самолеты вошли в ее опознавательную зону ПВО (KADIZ), в ответ Сеул поднял свою авиацию. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Речь идет о двух китайских самолетах и четырех российских. Они находились в так называемой опознавательной зоне ПВО в Японском море в период с 11:53 по 12:10 по местному времени (05:53 — 06:10 мск). Воздушное пространство страны нарушено не было.

«В целях предотвращения непредвиденных ситуаций» южнокорейская сторона подняла свои истребители, заявили в комитете.

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