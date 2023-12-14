Южная Корея утверждает, что самолеты РФ и КНР вошли в ее опознавательную зону ПВО

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южнокорейские военные утверждают, что российские и китайские военные самолеты вошли в ее опознавательную зону ПВО (KADIZ), в ответ Сеул поднял свою авиацию. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Речь идет о двух китайских самолетах и четырех российских. Они находились в так называемой опознавательной зоне ПВО в Японском море в период с 11:53 по 12:10 по местному времени (05:53 — 06:10 мск). Воздушное пространство страны нарушено не было.

«В целях предотвращения непредвиденных ситуаций» южнокорейская сторона подняла свои истребители, заявили в комитете.