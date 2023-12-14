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Производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года — ВАРПЭ

10:32 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство икры лососевых рыб в России в январе — октябре 2023 года выросло почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,288 тыс. тонн, что является наивысшим показателем с 2010 года. Это следует из обзора аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«За 10 месяцев 2023 года в России произведено 22 288,09 т икры лососевых рыб — наивысший показатель с 2010 года (самые ранние общедоступные данные Росстата). В сравнении с десятью месяцами 2022 года производство икры в этом году выросло почти в 2,6 раза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прошлый рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда с января по октябрь включительно было произведено 21,569 тыс. тонн красной икры — на 3% меньше, чем в этом году.

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