Производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года — ВАРПЭ
10:32 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство икры лососевых рыб в России в январе — октябре 2023 года выросло почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,288 тыс. тонн, что является наивысшим показателем с 2010 года. Это следует из обзора аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
«За 10 месяцев 2023 года в России произведено 22 288,09 т икры лососевых рыб — наивысший показатель с 2010 года (самые ранние общедоступные данные Росстата). В сравнении с десятью месяцами 2022 года производство икры в этом году выросло почти в 2,6 раза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прошлый рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда с января по октябрь включительно было произведено 21,569 тыс. тонн красной икры — на 3% меньше, чем в этом году.
НОВОСТИ
- 11:32 14.12.2023
- Опытные европейские чиновники не верят в перспективы нового расширения ЕС — FT
- 11:20 14.12.2023
- Никарагуа готово вместе с Россией противодействовать гегемонии США — вице-президент
- 11:05 14.12.2023
- ГД запретила недобросовестным учредителям создавать новые управляющие компании
- 11:00 14.12.2023
- Минэкономики Украины предложило упразднить 74% санитарных норм
- 10:20 14.12.2023
- Австрия проверит новый пакет санкций против России
- 10:05 14.12.2023
- Южная Корея утверждает, что самолеты РФ и КНР вошли в ее опознавательную зону ПВО
- 10:00 14.12.2023
- В ЕС нарастают сомнения в отношении поддержки Украины — Politico
- 09:32 14.12.2023
- Генсек кабмина Японии подал в отставку из-за скандала
- 09:30 14.12.2023
- Герман Греф отметил важную роль Росреестра для государства
- 09:20 14.12.2023
- Белый дом предложил разрешить выдворение мигрантов на границе в упрощенном порядке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать