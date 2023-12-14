Минэкономики Украины предложило упразднить 74% санитарных норм

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство экономики Украины предложило отменить 74% всех государственных санитарных правил и норм в рамках так называемой реформы дерегуляции. Соответствующее предложение опубликовано на сайте ведомства.

«Предлагается отменить 74% всех государственных санитарных правил и норм, Минэкономики провело публичные консультации с бизнесом по теме их пересмотра», — говорится в сообщении.