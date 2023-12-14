ГД запретила недобросовестным учредителям создавать новые управляющие компании

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, направленный на пресечение практики создания недобросовестными учредителями новых управляющих компаний (УК). Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Документ внесла группа депутатов-единороссов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым в июле 2022 года, он был принят в первом чтении в октябре того же года, а во втором — в декабре этого года.

Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ. Так, документ дополняет уже существующий реестр дисквалифицированных лиц, в который вносится информация только о директорах УК, информацией об учредителях. На сегодняшний день в реестр вносят только сведения о директорах, в течение трех лет они не могут занимать должности в других управляющих организациях. При этом учредители сохраняют возможность создавать новые организации и брать дома под управление.