ОБСЕ, ОЗХО и Красный Крест полностью деградировали — Лукашенко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие в различных сферах международные организации, в том числе ОБСЕ и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), деградировали. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Полностью деградировали иные международные структуры — от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной организации Красного Креста. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков. Докатились до абсурда — Европейский фонд мира выделяет средства на войну на Украине», — сказал он на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников Содружества Независимых Государств.