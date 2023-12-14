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НОВОСТИ

Работа зарубежных спецслужб в Белоруссии становится все более агрессивной — Лукашенко

12:20 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа зарубежных спецслужб в Белоруссии приобретает все более агрессивный характер. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов засылают. Пытаются создать экстремистские ячейки», — сказал он на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников Содружества Независимых Государств.

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