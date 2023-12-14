Экс-премьер Украины Тимошенко считает, что Киеву должны списать все долги
12:05 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко призвала власти страны незамедлительно начать переговоры с кредиторами о списании внутренних и внешних долгов Киева.
«Нам необходимо немедленно начинать процесс списания этих [внутренних и внешних] долгов, не реструктуризации, я подчеркиваю. <…> Разговоры с кредиторами надо начинать немедленно», — сказала она в эфире национального телемарафона.
Тимошенко считает, что ситуация, в которой оказалась Украина, дает «все основания — и политические, и юридические — для того, чтобы эти долги Украины были списаны».
28 ноября Министерство финансов Украины сообщило, что государственный и гарантированный государством долг страны продолжил рост и на конец октября достиг нового исторического рекорда в $136,35 млрд. Собственно государственный долг Украины составил 93,54% общей суммы государственного и гарантированного государством долга, или $127,54 млрд, в том числе внешний — 62,98% общей суммы долга, или $85,88 млрд, а внутренний — 30,56%, или $41,67 млрд. Гарантированный государством долг Украины составил 6,46%, или $8,8 млрд, в том числе внешний — 5,06%, или $6,9 млрд, внутренний — 1,40%, или $1,9 млрд.
Национальный банк Украины (НБУ) также сообщает о сокращении международных резервов Киева в течение последних четырех месяцев. В ноябре регулятор информировал об их сокращении на 0,5%, до $38,8 млрд. В октябре резервы снизились на 1,9%, в сентябре — на 1,7%, в августе НБУ сообщил о снижении международных резервов страны на 3,2%.
НОВОСТИ
- 13:05 14.12.2023
- В США создано управление по модернизации МБР
- 13:05 14.12.2023
- Путин: США — важная и нужная страна. Мы и с ними готовы выстраивать отношения
- 13:00 14.12.2023
- На сегодняшний день никакой необходимости в дополнительной мобилизации нет - Путин
- 13:00 14.12.2023
- Венгрия не поддержит начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС, заверил Орбан
- 12:45 14.12.2023
- Путин: Инфляция к концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%
- 12:35 14.12.2023
- Путин: Мир на Украине будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются
- 12:32 14.12.2023
- На Украине заявили об участии 300 тыс. человек в боевых действиях в составе ВСУ
- 12:31 14.12.2023
- Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед - Путин
- 12:20 14.12.2023
- Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию
- 12:20 14.12.2023
- Работа зарубежных спецслужб в Белоруссии становится все более агрессивной — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать