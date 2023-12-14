Экс-премьер Украины Тимошенко считает, что Киеву должны списать все долги

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко призвала власти страны незамедлительно начать переговоры с кредиторами о списании внутренних и внешних долгов Киева.

«Нам необходимо немедленно начинать процесс списания этих [внутренних и внешних] долгов, не реструктуризации, я подчеркиваю. <…> Разговоры с кредиторами надо начинать немедленно», — сказала она в эфире национального телемарафона.

Тимошенко считает, что ситуация, в которой оказалась Украина, дает «все основания — и политические, и юридические — для того, чтобы эти долги Украины были списаны».

28 ноября Министерство финансов Украины сообщило, что государственный и гарантированный государством долг страны продолжил рост и на конец октября достиг нового исторического рекорда в $136,35 млрд. Собственно государственный долг Украины составил 93,54% общей суммы государственного и гарантированного государством долга, или $127,54 млрд, в том числе внешний — 62,98% общей суммы долга, или $85,88 млрд, а внутренний — 30,56%, или $41,67 млрд. Гарантированный государством долг Украины составил 6,46%, или $8,8 млрд, в том числе внешний — 5,06%, или $6,9 млрд, внутренний — 1,40%, или $1,9 млрд.

Национальный банк Украины (НБУ) также сообщает о сокращении международных резервов Киева в течение последних четырех месяцев. В ноябре регулятор информировал об их сокращении на 0,5%, до $38,8 млрд. В октябре резервы снизились на 1,9%, в сентябре — на 1,7%, в августе НБУ сообщил о снижении международных резервов страны на 3,2%.