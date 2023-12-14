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На Украине заявили об участии 300 тыс. человек в боевых действиях в составе ВСУ

12:32 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 300 тыс. бойцов в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают непосредственное участие в боевых действиях, при этом общая численность украинской армии составляет порядка 1 миллиона человек. Такие данные привела зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

«Кто-нибудь подскажет объективную причину, почему в силах обороны сейчас около миллиона [человек], а на войне примерно 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?» — написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Безуглой, содержание той части ВСУ, которая не принимает участие в боевых действиях, обходится стране в 168 млрд гривен в год ($4,5 млрд по текущему курсу Нацбанка Украины).

Одной из главных претензий депутата является отсутствие ротации боевых подразделений, несмотря на нахождение в тылу большого количества служащих в ВСУ. «Почему одни воинские части никогда не были на фронте, а вторые бригады не выводились с фронта на восстановление вообще?» — задается вопросом Безуглая.

12 декабря украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что численность Сухопутных войск Украины на данный момент составляет более 600 тыс. человек. По информации местных СМИ, к январю 2022 года численность сухопутных сил страны составляла около 250 тыс. человек.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

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