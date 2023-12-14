Венгрия не поддержит начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС, заверил Орбан
13:00 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не поддерживает начало переговоров Евросоюза с Украиной о ее вступлении в сообщество. Такую позицию своей страны изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, беседуя с журналистами перед открытием саммита ЕС в Брюсселе.
«Сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной [о вступлении в сообщество]», — сказал глава правительства. Он считает, что Евросоюз должен обсудить этот вопрос «только тогда, когда будут выполнены все необходимые для этого условия». «Было семь предварительных условий, Украина не выполнила три из них», — напомнил Орбан.
НОВОСТИ
- 13:20 14.12.2023
- Киев отказывается от переговоров несмотря на провал контрнаступления - Нарышкин
- 13:05 14.12.2023
- В США создано управление по модернизации МБР
- 13:05 14.12.2023
- Путин: США — важная и нужная страна. Мы и с ними готовы выстраивать отношения
- 13:00 14.12.2023
- На сегодняшний день никакой необходимости в дополнительной мобилизации нет - Путин
- 12:45 14.12.2023
- Путин: Инфляция к концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%
- 12:35 14.12.2023
- Путин: Мир на Украине будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются
- 12:32 14.12.2023
- На Украине заявили об участии 300 тыс. человек в боевых действиях в составе ВСУ
- 12:31 14.12.2023
- Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед - Путин
- 12:20 14.12.2023
- Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию
- 12:20 14.12.2023
- Работа зарубежных спецслужб в Белоруссии становится все более агрессивной — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать