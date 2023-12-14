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НОВОСТИ

Венгрия не поддержит начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС, заверил Орбан

13:00 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не поддерживает начало переговоров Евросоюза с Украиной о ее вступлении в сообщество. Такую позицию своей страны изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, беседуя с журналистами перед открытием саммита ЕС в Брюсселе.

«Сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной [о вступлении в сообщество]», — сказал глава правительства. Он считает, что Евросоюз должен обсудить этот вопрос «только тогда, когда будут выполнены все необходимые для этого условия». «Было семь предварительных условий, Украина не выполнила три из них», — напомнил Орбан.

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