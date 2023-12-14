Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию
12:20 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лично в зале присутствуют представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в России. Модерируют дискуссию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.
Вопросы от граждан принимались через сайт moskva-putinu.ru в виде текста или видео, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, обратиться к президенту можно было по номеру 0-40-40 для бесплатных СМС-сообщений и по номеру 8-800-200-40-40 для бесплатных звонков.
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