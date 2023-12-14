Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед - Путин
12:31 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запас прочности российской экономики достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
Отвечая на вопрос ведущего Павла Зарубина, какой у российской экономики запас прочности, Путин сказал: «Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед».
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