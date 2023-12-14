Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед - Путин

12:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запас прочности российской экономики достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Отвечая на вопрос ведущего Павла Зарубина, какой у российской экономики запас прочности, Путин сказал: «Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед».