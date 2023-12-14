Путин: Мир на Украине будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются
12:35 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей специальной военной операции (СВО), которые остаются неизменными. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.
«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили — о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда будет мир.
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