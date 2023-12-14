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Путин: Инфляция к концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%

12:45 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России к концу текущего года может ускориться до 8%, тем не менее правительство и Банк России принимают меры для ее возвращения к целевым показателям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«К сожалению, у нас подросла инфляция, это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», — сказал Путин.

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