На сегодняшний день никакой необходимости в дополнительной мобилизации нет - Путин
13:00 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимости в новой волне мобилизации в России нет, поскольку на сегодняшний день 486 тыс. человек добровольно заключили контракты на прохождение военной службы для защиты страны, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли вторая волна мобилизации.
«На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тыс. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. [Набирают] полторы тысячи ежедневно по всей стране, — сказал Путин. — Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на 2, на 3 года так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто на год, на более короткий срок [контракт], — все вместе будет под полмиллиона человек до конца текущего года». «Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — подчеркнул президент.
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